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Минфин подготовил законопроект о duty free на алкоголь в аэропортах для летающих по РФ

11:32 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ подготовил законопроект о duty free на алкоголь в аэропортах для пассажиров, летающих по России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства.

«Алкогольную продукцию разрешат продавать в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России. Такой законопроект подготовил Минфин России. Так, документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже», — отмечается в сообщении.

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