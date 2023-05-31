Минфин подготовил законопроект о duty free на алкоголь в аэропортах для летающих по РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ подготовил законопроект о duty free на алкоголь в аэропортах для пассажиров, летающих по России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства.

«Алкогольную продукцию разрешат продавать в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России. Такой законопроект подготовил Минфин России. Так, документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже», — отмечается в сообщении.