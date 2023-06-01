Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте — Бортников

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад активно подстрекает Молдавию к участию в конфликте на Украине, которая стала плацдармом войны против России и ведения подрывной деятельности против Белоруссии. Об этом заявил в четверг на встрече участников Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ (СОРБ) с президентом Белоруссии Александром Лукашенко председатель СОРБ, директор ФСБ России Александр Бортников.

«Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной деятельности против Белоруссии. К участию в украинском конфликте западники активно подтягивают Молдавию, подстрекают ее к силовой зачистке Приднестровья», — сказал он.