0
0
75
НОВОСТИ

Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте — Бортников

13:05 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад активно подстрекает Молдавию к участию в конфликте на Украине, которая стала плацдармом войны против России и ведения подрывной деятельности против Белоруссии. Об этом заявил в четверг на встрече участников Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ (СОРБ) с президентом Белоруссии Александром Лукашенко председатель СОРБ, директор ФСБ России Александр Бортников.

«Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной деятельности против Белоруссии. К участию в украинском конфликте западники активно подтягивают Молдавию, подстрекают ее к силовой зачистке Приднестровья», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 01.06.2023
В Польше Калининград на дорожных указателях начали менять на «Крулевец» — СМИ
0
27
13:20 01.06.2023
Россияне составили более 10% от всего турпотока в Турции
0
62
13:00 01.06.2023
НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине — Бербок
0
96
12:52 01.06.2023
Сбер: Биометрия экономит нашим клиентам 20 миллионов минут в год
0
109
12:32 01.06.2023
МИД Канады анонсировал санкции против «олигархов» из РФ за «вмешательство» в дела Молдавии
0
156
12:20 01.06.2023
Киев увеличивает численность группировки ВСУ на границе с Белгородской областью — Марочко
0
160
12:05 01.06.2023
Около 800 человек не работают на ЗАЭС из-за запугиваний со стороны Киева — Карчаа
0
182
12:02 01.06.2023
Проект Сбера по проверке договоров искусственным интеллектом получил премию CIPR Digital
0
173
12:00 01.06.2023
Рябков назвал вбросом сообщения о переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай
0
184
11:32 01.06.2023
Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты — Bloomberg
0
207

Возврат к списку