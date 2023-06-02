В Киеве ночью был мощный взрыв — очевидцы

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный взрыв произошел в городе Киеве ночью, сообщил ТАСС очевидец.

«В Киеве около 03:30 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) был взрыв, очень мощный, дым виден был на севере города, поднимался в сторону Вышгорода (город к северу от Киева в Киевской области — прим. ТАСС)», — сказал очевидец.

Ночью украинский телеканал ТСН сообщил, что в Киеве и в районе города Черкассы были слышны взрывы после объявления воздушной тревоги по всей территории Украины. Также сообщалось о взрывах в районе находящегося под контролем украинских сил города Запорожья.