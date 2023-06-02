Сбер и «Транснефть» подписали соглашение о партнерстве в сфере цифровых технологий
13:02 02.06.2023
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Фото пресс-службы Сбера
Стороны договорились о разработке и внедрении российских технологий для импортозамещения, в том числе платформенных и облачных решений, а также технологий управления большими данными.
Сотрудничество будет направлено на формирование и реализацию совместных программ, исследовательских и прикладных проектов, направленных на инновационное развитие. Также стороны планируют взаимодействие в образовательном, научно-техническом и инновационном направлениях, включая создание совместных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также организацию стажировок.
«Сбер сегодня – один из технологических лидеров. Уже много лет мы тесно сотрудничаем с «Транснефтью» – крупнейшей в мире трубопроводной компанией в области транспортировки нефти и нефтепродуктов, которая добилась больших успехов в применении цифровых технологий. Соглашение о стратегическом партнерстве поможет нашим компаниям сделать еще один серьезный рывок в цифровизации и повысить эффективность всех направлений бизнеса, – уверен Андрей Белевцев. – Мы готовы предложить нашим партнерам лучшие практики в области цифровой трансформации и импортозамещения на базе передовых технологий Сбера, включая цифровую платформу Platform V. Продукты Platform V включены в единый реестр российского программного обеспечения и соответствуют высоким корпоративным стандартам в сфере безопасности, надежности, производительности, а также обеспечивают независимость от западных вендоров».
«Транснефть» активно реализует стратегию цифровой трансформации, решая во многом уникальные задачи, аналогов которым в мировой нефтетранспортной индустрии нет. Создание отечественных систем и продуктов в области ПО и ИТ – это задача национального масштаба, – считает Андрей Бадалов. – «Транснефть» ведет собственные передовые разработки по созданию цифровой платформы для систем диспетчерского-технологического управления. Уверен, что объединение в рамках партнерства компетенций крупнейшего оператора нефтепроводов со Сбером, одним из флагманов высокотехнологичного сектора, даст мощный импульс не только созданию передовых продуктов, но и развитию отечественной высокотехнологичной сферы в целом».
Цифровая платформа Platform V позволяет быстро и эффективно разрабатывать приложения любого масштаба и сложности. Она объединяет продукты, компоненты и инструменты, среду разработки, алгоритмы и методологии, включая базы данных, решения для интеграции, обеспечения производственного процесса, аналитики, виртуализации и контейнеризации. Platform V содержит более 70 продуктов, созданных на базе собственных инновационных разработок и хорошо зарекомендовавших себя решений с открытым исходным кодом. Разработанные на платформе приложения имеют отказоустойчивость до 99,99%, готовы к быстрому масштабированию и высоким нагрузкам.
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