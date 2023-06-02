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НОВОСТИ

Министр обороны Великобритании допустил, что Украина может захватить Крым в 2023 году

15:00 02.06.2023 Источник: Газета.Ru

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предполагает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут в этом году захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности. Об этом пишет The Washington Post.

Как пишет газета, мнение Уоллеса расходится с другими официальными лицами НАТО, которые не считают, что такая возможность реальна.

«Уоллес заявил, что существует реальная возможность того, что Украина может успешно вернуть Крым... в этом году, когда у российских сил закончится необходимая техника», — сообщает издание.

Ранее постоянный представитель президента Украины на полуострове Тамила Ташева заявила, что украинские «партизаны» действуют на территории российского полуострова Крым.  Газета.Ru

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