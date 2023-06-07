Мосгордума назначила проведение выборов мэра Москвы на 10 сентября 2023 года
14:26 07.06.2023
Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.
«Внесенный проект постановления «О назначении выборов мэра Москвы» предусматривает назначение выборов мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Принятие и официальное опубликование данного постановления даст официальный старт избирательной кампании мэра Москвы 2023 года», – пояснил, представляя проект постановления на заседании столичного парламента, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Как уточняется в сопроводительных материалах к документу, согласно Уставу города, Мосгордума назначает выборы мэра Москвы в порядке, установленном федеральным и столичным законодательством. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах в органы госвласти субъектов является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. Выборы высшего должностного лица субъекта назначаются постановлением законодательного органа субъекта Российской Федерации. Решение о назначении указанных выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
Как пояснил Агентству городских новостей «Москва» политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов, решение о проведении многодневного голосования будет уже принимать Московская избирательная комиссия.
«В решении о проведении многодневного голосования на выборах мэра Москвы нет никакой путаницы. Это рутинная последовательность действий, закрепленная в избирательном кодексе и Уставе города Москвы. Сначала Мосгордума назначает выборы, а потом в течение 10 дней Мосгоризбирком вправе определить их длительность. По федеральному законодательству (№67-ФЗ) голосование может длиться не более трех дней, поэтому все юридические нормы соблюдены. Что касается самого формата «многодневки», то о его успешности красноречивее всего говорят показатели явки, которые в Москве растут с 2020 года, причем не только количественно. Благодаря «многодневке» и дистанционному электронному голосованию в выборах принимают участие и молодые избиратели, и те, кто раньше в силу профессиональной занятости не могли дойти до избирательного участка», – уточнил Александр Асафов.
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