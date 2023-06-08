0
0
142
НОВОСТИ

Китай планирует за несколько лет создать семиместный космический корабль

15:15 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай занимается разработкой летательного аппарата нового поколения, способного доставить на орбиту семь человек. Об этом сообщило в четверг Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

«[На новом корабле] будет больше пространства, его можно будет повторно использовать. Китай разрабатывает пилотируемый аппарат, способный перевозить до семи человек», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat («Вичат»).

Как прокомментировал главный конструктор программы Чжоу Цзяньпин, данный проект может быть реализован в ближайшие несколько лет. Предполагается, что новый космический корабль позволит снизить издержки при доставке тайконавтов на орбиту.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:25 08.06.2023
Россия пока не готова выпустить на дороги беспилотные автомобили - Госавтоинспекция
0
44
16:22 08.06.2023
Герман Греф: Сбер сформировал набор инновационных предложений для сотрудничества со странами СНГ
0
39
14:42 08.06.2023
НАТО планирует вернуть постулаты времен холодной войны для противостояния России
0
213
14:31 08.06.2023
В зоне затопления в Херсонской области находятся 14 тыс. домов
0
234
14:22 08.06.2023
Герман Греф представил Михаилу Мишустину решения Сбера для ряда отраслей
0
246
14:13 08.06.2023
Папа Римский пока не готов принять кардинала Дзуппи
0
244
13:46 08.06.2023
Путин поддержит кандидатуру Собянина на сентябрьских выборах - Песков
0
255
13:32 08.06.2023
В зоне евро началась "неглубокая" рецессия
0
290
13:19 08.06.2023
Песков: Запад ограбил российское государство и предпринимателей
0
314
13:05 08.06.2023
Сунак: При лейбористах энергетика Британии будет зависеть от России
0
301

Возврат к списку