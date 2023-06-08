Китай планирует за несколько лет создать семиместный космический корабль

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай занимается разработкой летательного аппарата нового поколения, способного доставить на орбиту семь человек. Об этом сообщило в четверг Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

«[На новом корабле] будет больше пространства, его можно будет повторно использовать. Китай разрабатывает пилотируемый аппарат, способный перевозить до семи человек», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat («Вичат»).

Как прокомментировал главный конструктор программы Чжоу Цзяньпин, данный проект может быть реализован в ближайшие несколько лет. Предполагается, что новый космический корабль позволит снизить издержки при доставке тайконавтов на орбиту.