В Рязани впервые в РФ робот возбудил дело о взыскании с должника

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа-робот без участия судебного пристава впервые в РФ возбудила исполнительное производство в отношении должника в Рязани. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.

«Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области», — сообщили в ФССП.

В службе приставов уточнили, что началась работа по реализации закона, позволяющего в автоматическом режиме выносить процессуальные документы в тех случаях, «где возможно безусловное принятие таких решений».