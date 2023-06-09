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Собянин: Москва выполняет все социальные обязательства перед жителями

18:05 09.06.2023

Москва выполняет все социальные обязательства перед жителями. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Очень важно уделять внимание социальной поддержке москвичей, делать ее более адресной, более ощутимой, то, чем мы занимались все эти годы. Порой слышишь о том, что мы мало уделяем этому внимания. На самом деле мы удвоили расходы бюджета на эту сферу, сделали более точной, адресной, понятной, технологичной, доступной», – сказал Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что, несмотря на экономические ограничения, город должен сохранить и приумножить эту систему.

Мэр столицы Сергей Собянин также заявил о сохранении социальной направленности политики правительства Москвы.

«Кстати, пришла пора серьезно заняться обновлением материальной базы. Несмотря на то, что мы за этот период построили больше 500 образовательных зданий, детских садов, школ. Тем не менее, у нас около тысячи зданий требуют серьезной кардинальной реновации, обновления. И эта проблема уже назрела, и мы в ближайшие годы развернем масштабную программу модернизации московских школ», – сказал Сергей Собянин.

Ранее Московская городская избирательная комиссия объявила о проведении голосования на выборах мэра Москвы с 8 по 10 сентября 2023 года.

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