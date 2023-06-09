Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра
18:25 09.06.2023
Сергей Собянин на своем персональном сайте объявил о том, будет баллотироваться на пост мэра Москвы, и выразил уверенность в поддержке жителей столицы на выборах.
«Я принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы. Решение непростое и очень ответственное. Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями. В условиях санкционной войны поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину», - говорится в сообщении.
Сергей Собянин поблагодарил своих товарищей по партии «Единая Россия» за выдвижение на пост мэра.
«Рассчитываю на вашу поддержку, москвичи!» - добавил Сергей Собянин.
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