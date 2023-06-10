Зеленский уклонился от ответа на вопрос о результатах наступления ВСУ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос о ситуации с контрнаступлением украинской армии. В частности, его просили прокомментировать сделанное накануне президентом России Владимиром Путиным заявление, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление, но успеха так и не достигли.

«Контрнаступательные и оборонные действия происходят на Украине, но на какой они стадии, я не буду подробно говорить, — сказал он. — Все сейчас настроены позитивно».