Сбер помогает должникам справиться с финансовыми трудностями

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Сбер участвует в реализации программы соцконтрактов – уже подписаны соглашения с пятью регионами: Татарстаном, Пермским краем, Белгородской, Ульяновской и Тамбовской областями. Об этом сообщила пресс-служба банка в ходе Петербургского международного экономического форума.

Банк помогает в продвижении и применении этого инструмента клиентами, которые, например, потеряли работу. В совокупности с предоставляемой банком реструктуризацией кредитов этот механизм помогает клиентам банка эффективно восстановить свою финансовую стабильность через организацию нового бизнеса, получение нового образования и затем новой профессии, подбор работы под текущий профиль и др.

«Существуют ситуации, когда люди, в том числе наши заемщики, остаются без работы. Мы помогаем таким людям помимо пролонгации кредита найти работу. С пятью регионами у нас действуют соглашения, дополнительный социальный контракт, в рамках которого потерявшим работу гражданам предоставляется дополнительно пособие», – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на сессии ПМЭФ «Человек благополучный – главная цель социальной политики и основной ресурсы развития страны».