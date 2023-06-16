Сбер принимает активное участие в разработке стандартов устойчивого финансирования
08:11 16.06.2023
Сбер принимает активное участие в разработке документов по регулированию рынка устойчивого финансирования в России. Об этом первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин рассказал в интервью «Коммерсанту».
«В России, как и во многих зарубежных странах, идет работа над созданием необходимых документов по регулированию рынка, Сбер принимает в ней активное участие, – сообщил он. – Нашим основным фокусом является создание независимых стандартов, отражающих особенности ведения бизнеса в России и в дружественных странах, а также сближение и взаимное признание ESG-подходов и требований».
«Ключевыми объединениями для нас являются ШОС и БРИКС, и мы вместе с Минэкономразвития России уже ведем работу в этом направлении», – пояснил Александр Ведяхин.
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