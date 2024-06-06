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НОВОСТИ

К 2026 году Сбер планирует выдавать все кредиты малому бизнесу при помощи искусственного интеллекта

16:28 06.06.2024

Сбер планирует достичь 100-процентной выдачи кредитов малому и микробизнесу искусственным интеллектом (AI). Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«По кредитам для малого и микробизнеса мы планируем достичь 100-процентного AI-охвата к 2026 году, – сказал он. – Но, конечно, есть немало задач, которые требуют человеческого суждения и опыта, что AI-системам на текущем уровне развития недоступно. Например, это одобрение крупных кредитов или предоставление сложных структурированных продуктов для клиентов. Искусственный интеллект может дополнять процесс принятия решений в этих областях, но ему пока что сложно нести за них единоличную ответственность, то есть финальное слово остается за человеком».

Отметив, что самым новым трендом сейчас являются LLM модели (большие языковые модели), Александр Ведяхин обратил внимание на то, что бизнес-модели, которая выводит такие проекты на полную окупаемость в короткие сроки, пока нет, что вполне нормально для каждой новой технологии.

При этом важно понимать, что искусственный интеллект гораздо шире чем только LLM модели, и те технологии искусственного интеллекта, которые уже хорошо опробованы и используются достаточно часто, приносят значительную прибыль. Александр Ведяхин заявил, что Сбер и дальше будет инвестировать в развитие этого направления, отметил, что технологий искусственного интеллекта нужны для клиентов Сбера и для всей России. По его словам, в 2023 году каждый рубль, инвестированный в искусственный интеллект, приносил примерно 7 рублей, а сейчас – 8 рублей.

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