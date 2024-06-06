При внедрении искусственного интеллекта ВРП регионов может достичь прироста до 7,7% к 2030 году

16:08

При активном внедрении искусственного интеллекта (ИИ) ВРП субъектов РФ может достичь прироста до 7,7% к 2030 году. Об этом заявил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Субъекты Российской Федерации с большой численностью населения, в структуре экономики которых наибольшую долю занимают приоритетные для внедрения ИИ отрасли: промышленность, добыча полезных ископаемых, торговля и др., обеспечат основной вклад в прирост ВВП России от ИИ в абсолютном выражении. Так, 65% прироста ВВП от ИИ (7,3 трлн рублей) в 2030 году обеспечат 15 субъектов-лидеров, в том числе Москва, Санкт-Петербург, ХМАО и ЯНАО, Московская область и Татарстан».

В относительном выражении прирост валовых региональных продуктов (ВРП) каждого субъекта РФ будет варьироваться: от 2,0% до 7,7%, так как на ожидаемое значение прироста ВРП благодаря ИИ влияет ряд факторов. В частности, структура экономики каждого региона в разрезе отраслей, а также в разрезе вклада хозяйствующих субъектов в ВРП (домохозяйства, финансовые корпорации, государственное управление). Важным фактором также является текущий уровень цифровизации и уровень применения искусственного интеллекта в субъекте.

Среди лидеров, например, Ямало-Ненецкий автономный округ (7,7%), Сахалинская область (6,9%), Красноярский край (6,7%) и другие.

В будущем значение может измениться как в большую, так и в меньшую сторону, так как в субъектах РФ могут наблюдаться разные фактические темпы и масштабы внедрения ИИ в экономику, что в том числе зависящие от усилий правительств регионов по созданию благоприятных условий для развития ИИ.

Напомним, что благодаря массовому внедрению технологий искусственного интеллекта ВВП России увеличится в 2030 году на 11,2 трлн рублей, что соответствует 6% ВВП страны в 2030 году.