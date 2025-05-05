Производство вина в Молдавии упало в прошлом году более чем на 40% — экс-премьер
17:00 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат, отметив, что одной из причин этого стала антироссийская политика президента Майи Санду и правительства ее правящей Партии действия и солидарности, которая привела к потере самого крупного в прошлом российского рынка.
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