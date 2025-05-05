Производство вина в Молдавии упало в прошлом году более чем на 40% — экс-премьер

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордное падение производства вина зафиксировано в прошлом году в Молдавии — более чем на 40%, в результате чего страна вышла из числа крупнейших мировых производителей отрасли.



Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат, отметив, что одной из причин этого стала антироссийская политика президента Майи Санду и правительства ее правящей Партии действия и солидарности, которая привела к потере самого крупного в прошлом российского рынка.