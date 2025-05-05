0
0
46
НОВОСТИ

Производство вина в Молдавии упало в прошлом году более чем на 40% — экс-премьер

17:00 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордное падение производства вина зафиксировано в прошлом году в Молдавии — более чем на 40%, в результате чего страна вышла из числа крупнейших мировых производителей отрасли.

Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат, отметив, что одной из причин этого стала антироссийская политика президента Майи Санду и правительства ее правящей Партии действия и солидарности, которая привела к потере самого крупного в прошлом российского рынка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 05.05.2025
В Киев пригласили почти что аналог гитлеровской коалиции — СВР РФ
0
106
16:12 05.05.2025
Трое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС в Махачкале
0
138
16:00 05.05.2025
ЕК выделит 500 млн евро на привлечение в Европу ученых со всего мира
0
151
15:32 05.05.2025
Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики — Путин
0
256
15:12 05.05.2025
Токаев призвал не заниматься самоуспокоением и держать в готовности армию Казахстана
0
240
15:00 05.05.2025
ЕС намерен предложить запретить импорт российского газа к концу 2027 года — Bloomberg
0
222
14:32 05.05.2025
Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы
0
270
14:32 05.05.2025
Путин принял приглашение Моди посетить Индию — Кремль
0
259
14:12 05.05.2025
Победивший в первом туре выборов в Румынии кандидат может назначить Джорджеску премьером
0
282
14:00 05.05.2025
2 человека погибли, 3 ранены в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
0
253

Возврат к списку