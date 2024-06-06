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НОВОСТИ

На 6% выросло в этом году число совершенных мигрантами преступлений — МВД РФ

17:12 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД зафиксировало с начала этого года рост совершенных мигрантами правонарушений на территории России. Об этом сообщила замначальника управления контрольно-надзорной деятельности главного управления по вопросам миграции МВД Анна Мисюрева.

«За первый квартал этого года число задокументированных правонарушений возросло на 6% по сравнению с прошлым годом и составило 224 тыс.», — сказала она, выступая в Совете Федерации.

По ее словам, с 2020 года количество, находящихся в стране иностранцев, не снижается, и сейчас на территории страны находятся порядка 6,5 млн иностранных граждан.

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