Герман Греф: Российская экономика прошла беспрецедентно тяжелый период лучше всех ожиданий

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Беспрецедентно тяжелый период российская экономика прошла лучше всех ожиданий. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф на деловом завтраке «Российская экономика – Новый курс. Приоритеты и альтернативы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, таковы результаты опроса бизнеса, проведенного накануне ПМЭФ.

«Мы потеряли в прошлом году всего-навсего 2,1 процентных пункта ВВП. И такого прогноза не делал, пожалуй, самый смелый аналитик», – сказал Греф. По его словам, бизнес отмечает, что в это время профессионально сработала команда правительства, Центрального банка, а также и сам бизнес, «который проявил чудеса изобретательности в решении логистических задач и переориентации экспортных потоков». «Очень быстро были найдены решения по возмещению уходящих традиционных поставщиков с российского рынка и покупки уходящих компаний», – подчеркнул он.

Правительство вовремя приняло решения, благодаря которым ряд важных отраслей не очень почувствовали серьезные структурные изменения, подчеркнул глава Сбера. «Главный удар был нацелен на финансовый сектор. Банк России вовремя отреагировал целым рядом регуляторных изменений», – отметил Герман Греф. Эти изменения касались валютного контроля, повышения, а затем снижения ставки, пояснил он. Это компенсировало произошедший мощный удар, добавил глава Сбера.