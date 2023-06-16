Курорт Сбера «Манжерок» на Алтае в 2023 году посетят около 700 тысяч туристов
17:23 16.06.2023
Сбер презентовал на Петербургском международном экономическом форуме курорт «Манжерок», расположенный в Республике Алтай. По словам представителя банка, в 2022 году «Манжерок» посетили более полумиллиона путешественников, а среднегодовая загрузка отельного фонда достигла 70%. В текущем году курорт суммарно рассчитывает на прибытие уже 700 тыс. туристов.
1 июня в Манжероке заработал крупнейший в Сибири премиальный 5-звездочный отель, а к концу 2023 года гостей курорта начнут принимать 12 эксклюзивных вилл из массива сибирского кедра. На курорте работает крупнейший в стране SPA-комплекс площадью около 5000 кв. м и планируется создание детского парка на территории 25 га. Кроме того, в «Манжероке» будет построено 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов.
Ранее в интервью Коммерсантъ FM заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что Сбер «фактически запустил горнолыжный курорт, который точно будет отличной альтернативой курорту в Красной Поляне». По словам Кузнецова, «есть все основания считать, что «Манжерок» станет одним из новых ярких международных курортов горнолыжного направления».
Алтай считается местом летнего отдыха, однако ключевая задача Сбера – развивать «Манжерок» именно как всесезонный курорт, и эта задача успешно решается: если в зимний сезон 2020/2021 годов курорт посетили 100 тыс. человек, то в 2021-2022 годах – уже 170 тыс.
Большим плюсом в условиях бескрайних просторов Сибири является транспортная доступность курорта – до аэропорта Горно-Алтайска всего 30 км, полчаса езды на машине. Сбер рассматривает «Манжерок» не только как курорт, но и как инвестиционный и социальный проект, который обеспечит работой 2000 человек. По планам Сбера собственные и привлеченные инвестиции в итоге сделают «Манжерок» одним из крупнейших и популярнейших российских курортов.
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