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Никакого сговора между РФ и Трампом не было — американский спецпрокурор Дарем

17:40 21.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские компетентные органы не располагают никакой информацией о тайном сговоре между властями России и Дональдом Трампом в преддверии его избрания президентом США в ноябре 2016 года. Это подтвердил в среду американский спецпрокурор Джон Дарем, который расследовал обстоятельства начала слежки американскими спецслужбами за избирательным штабом Трампа.

«Я имею в виду, разумеется, есть информация в докладе, который был подготовлен [бывшим] директором [ФБР Робертом] Мюллером, и тому подобное. Однако что касается сговора, то мне ни о каком [таком сговоре] не известно», — заявил Дарем, выступая на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Кроме того, спецпрокурор отметил, что в спецслужбах США были «некоторые лица, которые явно выражали личное пристрастие», рассматривая данные, касавшиеся Трампа, на этапе избирательной кампании 2016 года.

Проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа Дарем вел с мая 2019 года по поручению предыдущего министра юстиции — генерального прокурора США Уильяма Барра. В октябре 2019 года стало известно, что она превратилась в уголовное разбирательство. В мае текущего года Дарем опубликовал итоговый доклад, в котором говорится, что у спецслужб США не было достаточных оснований для начала расследования якобы имевшихся связей Трампа с Россией и слежки за его избирательным штабом.

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