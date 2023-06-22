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НОВОСТИ

В Техасе четыре человека стали жертвами торнадо

17:12 22.06.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жертвами торнадо в Техасе стали четыре человека. Пострадали десять жителей, сообщает пожарная служба города Лаббок.

Специалисты называют это торнадо беспрецедентным. Газета The Washington Post приводит комментарии представителей властей города Матадор, по словам которых, западная часть населённого пункта почти полностью разрушена.  Говорит Москва

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