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НОВОСТИ

Зеленский исключил проведение на Украине выборов президента до завершения боевых действий

17:00 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президентские выборы на Украине могут пройти только после завершения боевых действий. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, видеоверсия которого опубликована в телеграм-канале главы государства.

«Согласно законодательству [Украины], выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий», — ответил он на вопрос, пройдут ли на Украине президентские выборы в следующем году.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что украинские власти должны найти способ провести в срок парламентские и президентские выборы. В ответ на это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в условиях действующего в стране военного положения «никаких выборов проходить не может».

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