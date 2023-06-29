До конца 2023 года в столице будет работать более 120 центров московского долголетия — Собянин

16:23

В российской столице уже действуют 86 центров «Московского долголетия» и их сеть будет развиваться. По словам мэра города Сергея Собянина, систему «Московское долголетие» начали развивать в 2018 году и через несколько лет в мегаполисе стали появляться клубы долголетия. «В этом году практически во всех районах Москвы такие клубы появятся. Уже 86, до конца года уже больше 120 будет. 36 клубов мы еще введем в этом году. Это огромный объем», - сказал глава города, общаясь с участниками проекта «Московское долголетие» и открывая центр в районе Восточное Дегунино. Одновременно в Москве начали работать еще 14 центров: в Тропарево-Никулино на ул. Академика Анохина, в Тимирязевском на ул. Тимирязевская, в Перово на ул. 2-я Владимирская, в Силино в Зеленограде, в Останкинском на ул. 2-я Новоостанкинская, в поселении Воскресенское, Тверском районе на ул. 3-я Тверская-Ямская, в Хамовниках в 1-м Вражском пер., в Гагаринском на Ленинском проспекте, в Марьино в Батайском проезде, в Лианозово на Алтуфьевское шоссе, в Коньково на ул. Миклухо-Маклая, в Хорошево-Мневники на ул. Народного Ополчения, в Нагатинском Затоне на Нагатинской набережной.

Кроме того, 29 июня в парке 850-летия Москвы открылся павильон «Московского долголетия» для занятий на свежем воздухе. На набережной рядом с ним планируется проводить совместные мероприятия с Федерацией рыболовства и спорта России.

С января по июнь нынешнего года центры «Московского долголетия» приняли примерно миллион горожан, всего за время существования центров - порядка 2 млн.



