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Итальянцы стали пассажирами первого коммерческого рейса Virgin Galactic

18:30 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космолет Unity американской компании Virgin Galactic поднялся в воздух, чтобы осуществить свой первый суборбитальный полет с коммерческим экипажем на борту. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Как указывается в публикации, самолет-носитель Eve, к днищу которого крепится космолет, оторвался от взлетно-посадочной полосы космопорта в штате Нью-Мексико. Как ожидается, он поднимется на высоту около 15 км, после чего космический аппарат отделится от носителя и при помощи собственных двигателей поднимется на высоту более 80,45 км, что, согласно классификации ВВС США, является границей космоса. Экипаж корабля на несколько минут сможет ощутить невесомость, после чего космолет должен вернуться на Землю и осуществить посадку.

На борту аппарата Unity находятся трое итальянцев, представляющих ВВС страны и Национальный исследовательский совет Италии, их сопровождает инструктор Virgin Galactic. В ходе полета, продолжительность которого составит 90 минут, они проведут серию научных экспериментов. Управляют Unity два летчика-испытателя. В дальнейшем Virgin Galactic планирует осуществлять ежемесячные полеты своих аппаратов с коммерческими экипажами на борту. Стоимость билета оценивается в 450 тыс. долларов.

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