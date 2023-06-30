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НОВОСТИ

В Бердянске прогремела серия взрывов, предварительно, сработала система ПВО

09:05 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия взрывов прогремела утром в пятницу в Бердянске, по предварительным данным, сработала российская система ПВО, сообщили журналистам в оперативных службах.

«В 08:00 мск в Бердянске прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ», — сказал представитель оперативных служб.

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