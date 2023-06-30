Зеленский не посетит саммит НАТО при отсутствии решений о членстве Киева — замглавы офиса
09:20 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО 11–12 июля в Вильнюсе, если лидеры стран альянса «не проявят мужества» в вопросе членства Украины. Об этом заявил агентству Reuters замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Президент не поедет на саммит, если лидеры будут склонны проявлять или проявят недостаток мужества», — сказал Жовква. Он также добавил, что у президента «нет повода и времени ехать, если на саммите в Вильнюсе не будет результата».
Жовква также указал на случаи Финляндии и Швеции, которые подали заявку на членство в прошлом году. «Когда Финляндия и Швеция подали заявку на членство в прошлом году, сразу в июне прошлого года союзники ответили на заявку, <…> пригласив их в члены НАТО», — сказал он.
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