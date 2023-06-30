Всемирный банк почти исчерпал средства для помощи Украине — источник

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирный банк (ВБ) исчерпал внутренние возможности по оказанию финансовой помощи Киеву. Так прокомментировал в четверг ТАСС источник в российской дирекции ВБ решение финансовой организации одобрить кредит Украине на $1,5 млрд под гарантии Японии.

Данный шаг «свидетельствует об исчерпании собственных ресурсов банка, а также о серьезных рисках, связанных с состоянием украинской экономики», подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что «российская сторона выступила против данной инициативы».

Как напомнили в дирекции, в апреле международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с CCC+ до CCC с негативным прогнозом. При этом, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), падение украинского ВВП в прошлом году составило 30,3%.