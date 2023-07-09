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Саммиту НАТО стоит обратить основное внимание на безопасность ЗАЭС - Захарова

10:18 09.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участникам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе 11–12 июля следует уделить основное внимание теме безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС), нанесением ущерба которой занимается Киев для «собственного спасения». Об этом написала в воскресенье в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что прошло «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику».

«Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по „собственному спасению“ — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС, — прокомментировала Захарова. — Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса».

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