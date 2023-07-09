Саммиту НАТО стоит обратить основное внимание на безопасность ЗАЭС - Захарова
10:18 09.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дипломат обратила внимание на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что прошло «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику».
«Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по „собственному спасению“ — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС, — прокомментировала Захарова. — Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса».
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