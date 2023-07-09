Будущие контрактники в Москве рассказали, почему готовы пойти на СВО
11:47 09.07.2023
Горожане, прибывшие в единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова в Москве, сообщили представителям СМИ, что собираются поехать в зону специальной военной операции (СВО) для защиты своих родных, близких и друзей. Один из будущих контрактников заявил: «Пошел из чувства патриотизма, в целях воспитания ребенка, ребенок очень здорово это воспринял». По словам еще одного потенциального военнослужащего, он намерен защитить Родину: «У меня все друзья, знакомые туда уехали. Ну и, чтобы мои дети были под защитой».
Следующий опрошенный журналистами мужчина сообщил, что ранее возил в Донбасс гуманитарную помощь: «Видел весь этот ужас еще в 2015 году, тогда сердце не выдержало - ездил, помогал, гуманитарку возил батальону «Восток», ребятам, которые лежали в госпитале».
Как уже сообщала «Независимая газета», единый пункт по набору контрактников начал действовать в Москве в апреле на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Для того, чтобы получить сведения о работе пункта и условиях набора на контрактную службу, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей, можно позвонить по телефону 117 или зайти на портал mos.ru. Кроме того, в Telegram действует чат-бот @MskContract_bot отвечающий на вопросы пользователей о контрактной службе в Вооруженных силах.
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