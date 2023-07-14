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Склонность США выворачивать наизнанку факты и логику давно не удивляет - посол РФ

07:50 13.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возмущение администрации США развитием сотрудничества между Россией и Белоруссией в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики. Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.

«Нас давно не удивляет склонность Соединенных Штатов и их союзников выворачивать наизнанку факты и логику. Возмущение администрации развитием российско-белорусского сотрудничества в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики», — подчеркнул дипломат, комментируя то, что в опубликованном ранее по итогам саммита НАТО заявлении содержится осуждение решения России разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО).

«В коммюнике альянса утверждается, что размещение нашего ТЯО в Белоруссии якобы подрывает стратстабильность и безопасность в Евро-Атлантическом регионе. При этом тут же заявляется, что американское ядерное оружие в Европе служит поддержанию мира и сдерживанию агрессии. Это еще одно подтверждение двойных стандартов, доминирующих в НАТО», — указал Антонов.

«Хотел бы напомнить, что члены альянса не скрывают антироссийской направленности их ядерного оружия и учений. Все чаще призывают к продвижению соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства», — подчеркнул посол.

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