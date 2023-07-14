Власти в Киеве запретили музыку, книги и другие продукты творчества на русском языке

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский горсовет запретил публичную демонстрацию русскоязычной музыки и книг, а также концерты и культурно-образовательные услуги на этом языке.

«Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Такое решение было принято сегодня, 13 июля, на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва 71 депутатом», — говорится в сообщении на сайте горсовета.

Депутат совета, глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук пояснил, что запрет касается музыки, книг и других продуктов творчества. По его словам, русскому языку нет места в Киеве.