0
0
919
НОВОСТИ

Власти в Киеве запретили музыку, книги и другие продукты творчества на русском языке

18:30 13.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский горсовет запретил публичную демонстрацию русскоязычной музыки и книг, а также концерты и культурно-образовательные услуги на этом языке.

«Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Такое решение было принято сегодня, 13 июля, на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва 71 депутатом», — говорится в сообщении на сайте горсовета.

Депутат совета, глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук пояснил, что запрет касается музыки, книг и других продуктов творчества. По его словам, русскому языку нет места в Киеве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:20 14.07.2023
Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия финансовой помощи Киеву — замглавы ЕК
0
33
13:08 14.07.2023
Мэр Собянин: Агентство креативных индустрий поддержало более 4 000 предпринимателей
0
53
13:05 14.07.2023
Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
0
80
13:04 14.07.2023
Собянин: Более 1200 человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года
0
67
13:00 14.07.2023
Китай не забыл кровный долг НАТО за бомбардировку китайского посольства в Югославии — МИД
0
92
12:57 14.07.2023
Будущие контрактники в Москве рассказали, что боевые подвиги дедов вдохновили их на участие в СВО
0
91
12:32 14.07.2023
Никаких контактов с американской стороной у Лаврова в Джакарте не было — Захарова
0
133
12:20 14.07.2023
В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека
0
157
12:05 14.07.2023
Помощь ЕС Украине в 50 млрд евро до 2027 года будет состоять на две трети из кредитов — ЕК
0
168
12:00 14.07.2023
Польская спецслужба задержала исламиста с поясом со взрывчаткой — агентство
0
186

Возврат к списку