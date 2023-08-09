Проект о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей не поддержали в кабмине

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект сенатора Андрея Кутепова, которым предлагается снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства транспортного средства на территории России. Проект заключения кабмина на документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее глава комитета СФ по экономической политике Кутепов сообщил ТАСС, что направил документ для получения отзыва на имя вице-премьера, руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Он предложил снижать стоимость страховки, если степень локализации комплектующих российских автомобилей превышает 600 баллов.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте заключения.