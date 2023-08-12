На Украине из-за аварии остался без водоснабжения город Житомир

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский город Житомир остался без водоснабжения из-за аварии. Об этом в своем Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщила компания «Житомирводоканал».



«В связи с аварийной ситуацией, произошедшей на сетях водоотвода, „Житомирводоканал“ вынужден прекратить водоснабжение города Житомира», — говорится в сообщении.



В компании отметили, что отключения начались с 08:00 мск и воды, по предварительной информации, не будет до 20:00 мск. В настоящий момент ведутся аварийно-ремонтные работы.



Компания также опубликовала точки и график подвоза воды населению. Причина аварии не сообщается.



