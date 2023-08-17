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На форуме «Армия-2023» впервые показали дрон-бомбардировщик «Гранат-ПГ»

07:50 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ударный беспилотный летательный комплекс — бомбардировщик «Гранат-ПГ» впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом ТАСС сообщили в Оптико-механическом конструкторском бюро (ОКБ) «Астрон».

«Мы впервые показываем ударный комплекс-бомбардировщик „Гранат-ПГ“. Аппарат предназначен для нанесения удара при помощи противотанковой гранаты ПГ-7ВЛ. Это старый добрый боеприпас, который всегда есть в наличии у российских подразделений, комплекс хорош тем, что у военнослужащих не возникнет проблем с поиском боевой части. „Гранат-ПГ“ успешно применяется в зоне спецоперации», — заявили в ОКБ «Астрон».

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