Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг высоко оценил достижения Москвы в сфере гостеприимства
17:19 29.08.2023
Москва - лучший город в мире с точки зрения сферы гостеприимства, заявил лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, глава Международного комитета премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг в ходе Московского урбанистического форума. Мероприятие проходит в парке «Зарядье». Рае Квон Чунг заявил, что Москва – его любимый город.
«Я занимался в 2016 году международной энергетической премией «Глобальная энергия», учрежденной президентом Путиным. Вижу огромную разницу в развитии города, насколько улучшаются сервисы и рестораны. Я всегда говорю, что Москва – лучший город мира с точки зрения уровня отелей, кухни и гостеприимства», – сказал эксперт.
Как уже сообщала «Независимая газета», в рамках форума инноваций БРИКС обсуждаются технологические основы создания облачного города, помогающие совершить умную городскую революцию, ориентированную на экономику, государство и человека. Эксперты обсуждают лучшие практики участников из разных стран мира, инновационных экосистем стран БРИКС и Ближнего Востока, а также отбирают проверенные решения для цифровизации крупных городов.
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