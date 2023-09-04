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НОВОСТИ

ЦБ РФ резко повысил тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

18:40 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России почти в 18 раз — с 1,7 до 30 — увеличил коэффициент территории (зависит от плотности трафика, состояния дорог, погодных условий, покрытия дорожных камер и других условий) по ОСАГО для водителей грузовиков, въезжающих в Россию из недружественных стран. Это следует из опубликованного указания регулятора.

В материалах ЦБ РФ отмечается, что повышение не коснулось мотоциклов и легковых автомобилей физических лиц, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию.

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