Собянин открыл станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро
13:49 06.09.2023
Московское метро продлено до аэропорта «Внуково». Новые станции Солнцевской линии - «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» - открыл мэр Сергей Собянин. «Для этого пришлось пройти 70 км тоннелей, - заявил градоначальник. - Построено 14 станций метро. Таким образом, от «Делового центра» до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны – 40 минут. Это уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт. На Солнцевской линии метро проживают в шаговой доступности (от станций метрополитена. -"НГ") около 1,5 млн человек. Так что это очень трудная, сложная, но очень востребованная линия».
Напомним, строительство участка «Рассказовка» – «Аэропорт Внуково» длиной 4,9 км с двумя станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» началось в октябре 2019 года. Протяженность Солнцевской линии в результате ее продления превысила 30 км. От «Рассказовки» до «Пыхтино» тоннели сооружали закрытым способом, от «Пыхтино» до «Аэропорта Внуково» поезда идут по поверхности, проезжают по метромосту над рекой Ликовой длиной 460 м и снова уходят под землю.
По линии курсируют современные поезда серии 81-760 («Ока») с кондиционерами.
Отметим также, что на этой неделе будет запущен четвертый московский центральный диаметр (МЦД-4), который дополнит транспортную инфраструктуру на этом направлении.
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