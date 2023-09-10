Таможня стран ЕС может не пропустить граждан РФ с личными смартфонами, ноутбуками и даже чемоданами - СМИ
11:25 10.09.2023 Источник: РБК
Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки
Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, по которой въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт.
Под риском по крайней мере того, что таможенные органы стран ЕС могут не пропустить личные вещи россиян (в том числе туристов), находятся такие позиции, как косметика (код ТН ВЭД 3304), чемоданы (4202), ноутбуки (8471), мобильные телефоны (8517), которые фигурируют в приложении XXI к ст. 3i, сказал РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.
Помимо этих позиций в приложении XXI перечислены в том числе изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты, фотокамеры.
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