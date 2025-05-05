В Европе растет доля несовершеннолетних среди подозреваемых в терроризме — WSJ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля несовершеннолетних среди подозреваемых и обвиняемых в преступлениях террористической направленности в странах Европы, прежде всего в ЕС, за последние годы значительно выросла. Радикализация молодежи под воздействием экстремистских идеологий представляет собой тревожную тенденцию, требующую комплексного ответа, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экспертов.

По данным Королевского колледжа Лондона, около трети обвиняемых и подозреваемых по террористическим делам в Бельгии в 2022–2024 годах — подростки, в Великобритании речь идет о каждом пятом задержанном. С начала этого года по всей Европе были арестованы десятки подростков в возрасте от 14 лет и старше в связи с подготовкой нападений на музыкальные площадки, торговые центры и храмы различных конфессий, отмечает WSJ.

Опрошенные эксперты среди основных факторов радикализации молодежи называют беспрецедентное распространение пропаганды экстремистских идеологий в социальных сетях, которое совершенствуется благодаря технологиям искусственного интеллекта, большое влияние на подростков социальных сетей, а также резонансные и раскалывающие общество события вроде войны в секторе Газа. Как указал профессор кафедры безопасности Королевского колледжа Питер Ньюман, около двух третей всех задержанных в европейских странах по делам террористической направленности за первые восемь месяцев после атак 7 октября 2023 года на Израиль — несовершеннолетние лица. При этом в целом число успешных терактов в Европе с 2023 по 2024 год выросло в два раза, до 67.

Исламские экстремистские доктрины представляют собой основную угрозу в части влияния на подростков в Европе, однако одновременно отмечается рост популярности радикальных ультраправых идей среди несовершеннолетних. При этом экстремистские идеи в интернете имеют тенденцию к смешению — сторонники превосходства белой расы могут восхищаться принципами исламских террористов, а молодые джихадисты заимствуют язык и эстетику европейских правых. Австралийский Институт экономики и мира указывает, что радикализация молодежи благодаря интернету значительно ускорилась — согласно подсчетам, если в 2002 году для того, чтобы прийти к экстремистским взглядам, было необходимо 16 месяцев, то в 2015 году этот процесс ускорился на 40%.

Эксперты отмечают, что в основанные на экстремистских идеях, теориях заговора и призывах к насилию интернет-сообщества прежде всего вовлекаются подростки, сталкивающиеся с социальными проблемами в среде своих сверстников.