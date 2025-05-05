39% поляков считают, что стали беднее в этом году
11:05 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Значительная часть польских граждан (39%) считают, что в этом году их финансовое положение ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) для банка Santander Consumer Bank.
27% респондентов назвали свое финансовое положение «несколько худшим», 12% — «кардинально худшим». Только 7% опрошенных заявили, что жить им стало лучше в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Остальные считают, что никаких изменений не произошло.
Самое большое недовольство опрос выявил в возрастной группе 50-59 лет. 54% представителей этой группы уверены в том, что в 2024 году им жилось лучше, чем в 2025 году.
НОВОСТИ
- 12:20 05.05.2025
- ВВС Индии приведены в повышенную боеготовность на границе с Пакистаном — СМИ
- 12:05 05.05.2025
- Полиция задержала причастных к хищению около 1 тыс. аккаунтов «Госуслуг»
- 12:00 05.05.2025
- США плохо подготовлены к борьбе с Китаем за лидерство в области 5G — экс-чиновник США
- 11:35 05.05.2025
- Сбер и правительство Ямала запустят проект по медицинскому обследованию жителей региона
- 11:32 05.05.2025
- Израиль одобрил планы расширения операции в Газе, включающие возможность оккупации — Ynet
- 11:20 05.05.2025
- Писториус сохранит за собой пост министра обороны в новом правительстве ФРГ — Bild
- 11:00 05.05.2025
- В Литве начинаются учения НАТО с участием 3,7 тыс. военных восьми стран
- 10:32 05.05.2025
- В Европе растет доля несовершеннолетних среди подозреваемых в терроризме — WSJ
- 10:20 05.05.2025
- РФ хорошо обеспечивает безопасность посольства Пакистана в Москве — посол
- 10:05 05.05.2025
- Трамп не исключает встречи с Путиным в Саудовской Аравии в мае
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать