39% поляков считают, что стали беднее в этом году

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительная часть польских граждан (39%) считают, что в этом году их финансовое положение ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) для банка Santander Consumer Bank.

27% респондентов назвали свое финансовое положение «несколько худшим», 12% — «кардинально худшим». Только 7% опрошенных заявили, что жить им стало лучше в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Остальные считают, что никаких изменений не произошло.

Самое большое недовольство опрос выявил в возрастной группе 50-59 лет. 54% представителей этой группы уверены в том, что в 2024 году им жилось лучше, чем в 2025 году.