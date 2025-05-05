Трамп не исключает встречи с Путиным в Саудовской Аравии в мае

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что подумает о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии во время визита в королевство в середине мая.

Журналисты спросили хозяина Белого дома, намерен ли он встретиться во время запланированного турне с российским коллегой. «Я не знаю, мы должны подумать об этом, <…> но я не думал об этом», — ответил Трамп.