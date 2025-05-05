РФ хорошо обеспечивает безопасность посольства Пакистана в Москве — посол

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обеспечивает посольству Пакистана в Москве достаточную безопасность, проблем с ней у диппредставительства нет. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали.

«Я думаю, что российский народ и Россия очень гостеприимны. И мы полностью удовлетворены имеющимися условиями. Согласно Венской конвенции, российская сторона обеспечивает нам достаточную безопасность, и на сегодняшний день у нас нет проблем с безопасностью», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.