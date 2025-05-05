РФ хорошо обеспечивает безопасность посольства Пакистана в Москве — посол
10:20 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия обеспечивает посольству Пакистана в Москве достаточную безопасность, проблем с ней у диппредставительства нет. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали.
«Я думаю, что российский народ и Россия очень гостеприимны. И мы полностью удовлетворены имеющимися условиями. Согласно Венской конвенции, российская сторона обеспечивает нам достаточную безопасность, и на сегодняшний день у нас нет проблем с безопасностью», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
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