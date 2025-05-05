Писториус сохранит за собой пост министра обороны в новом правительстве ФРГ — Bild
11:20 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовала список своих представителей, которые займут министерские посты в новом правительстве ФРГ. Как сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники, Борис Писториус сохранит за собой пост главы Минобороны.
СДПГ получит в новом кабинете, как и Христианско-демократический союз (ХДС), семь министерских портфелей. Ранее стало известно о том, что лидер партии Ларс Клингбайль станет вице-канцлером, министром финансов. Бывшая судья Штефани Хубиг будет назначена министром юстиции, экс-председатель Бундестага Бербель Бас — министром труда и социальных дел, бывший уполномоченный правительства по восточным землям Карстен Шнайдер — министром окружающей среды, замглавы парламентской фракции Верена Хуберц — министром строительства, депутат Реем Алабали-Радован — министром экономического развития. Кроме того, Элизабет Кайзер станет госминистром, уполномоченной по вопросам миграции, беженцев и интеграции, Натали Павлик — уполномоченной по восточным землям.
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