В Литве начинаются учения НАТО с участием 3,7 тыс. военных восьми стран
11:00 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупные международные учения «Гележинис вилкас» («Железный волк») с участием подразделений численностью около 3,7 тыс. человек из восьми стран НАТО начинаются в Литве. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.
«Ежегодные маневры „Гележинис вилкас“ являются для Литвы одними из крупнейших международных полевых тактических учений», — говорится в сообщении.
В двухнедельных маневрах задействованы подразделения в составе около 3,7 тыс. военнослужащих организующей учения Литвы, а также боевая группа дислоцированного в балтийской республике под командованием Германии сводного батальона НАТО передового базирования. В него входят военные Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Чехии и Хорватии. Участвуют около 700 единиц техники, в том числе танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры. Военные колонны проследуют к местам тренировок по гражданским дорогам нескольких районов.
НОВОСТИ
- 11:05 05.05.2025
- 39% поляков считают, что стали беднее в этом году
- 10:32 05.05.2025
- В Европе растет доля несовершеннолетних среди подозреваемых в терроризме — WSJ
- 10:20 05.05.2025
- РФ хорошо обеспечивает безопасность посольства Пакистана в Москве — посол
- 10:05 05.05.2025
- Трамп не исключает встречи с Путиным в Саудовской Аравии в мае
- 10:00 05.05.2025
- Президент Приднестровья заявил о риске провокаций на парламентских выборах в Молдавии
- 09:32 05.05.2025
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $59 за баррель
- 09:20 05.05.2025
- Трамп заявил о возможном «возмездии» для Китая за действия в сфере торговли
- 09:05 05.05.2025
- Хуситы намерены установить полную воздушную блокаду Израиля — представитель мятежников
- 09:00 05.05.2025
- 26 украинских БПЛА уничтожены над регионами России за ночь — МО РФ
- 20:50 04.05.2025
- Российские авиакомпании рейсы в Тель-Авив не отменяют
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать