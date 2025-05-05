В Литве начинаются учения НАТО с участием 3,7 тыс. военных восьми стран

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупные международные учения «Гележинис вилкас» («Железный волк») с участием подразделений численностью около 3,7 тыс. человек из восьми стран НАТО начинаются в Литве. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

«Ежегодные маневры „Гележинис вилкас“ являются для Литвы одними из крупнейших международных полевых тактических учений», — говорится в сообщении.

В двухнедельных маневрах задействованы подразделения в составе около 3,7 тыс. военнослужащих организующей учения Литвы, а также боевая группа дислоцированного в балтийской республике под командованием Германии сводного батальона НАТО передового базирования. В него входят военные Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Чехии и Хорватии. Участвуют около 700 единиц техники, в том числе танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры. Военные колонны проследуют к местам тренировок по гражданским дорогам нескольких районов.