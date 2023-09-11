Работников судоверфи «Звезда» и проекта «Восток Ойл» обеспечивают комфортным жильем

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину, посетившему судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края, макет семи микрорайонов, в которых ведется строительство жилья для сотрудников верфи. «В настоящее время порядка трех тысяч квартир выдано сотрудникам» - сообщил Сечин. Как ранее отмечала «Роснефть», для сотрудников «Звезды» планируется построить 80 домов почти на 5 800 квартир.

Напомним, судостроительный комплекс «Звезда» строится с 2016 года консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью». Общая площадь жилой застройки в рамках программы обеспечения сотрудников жильем составит 300 тыс. кв м за 8 лет. Квартиры для работников верфи сдают с отделкой и оборудуют нужной бытовой техникой и мебелью. Вокруг домов создается социальная инфраструктура. В городе, например, открыт новый детский сад на 280 мест, еще один - на 120 мест – строится. Сданы в эксплуатацию новая школа на 600 мест и детская поликлиника общей площадью 428 кв м.

Глава РФ отметил, что Приморском крае в 2021 году был зафиксирован миграционный прирост, а уровень рождаемости оказался выше, чем в среднем по стране и строительство подобных микрорайонов, а также развитие производственной инфраструктуры способны сохранить эту тенденцию

Сечин также представил Путину программу строительства вахтовых жилых комплексов нового поколения для работников флагманским добычного проекта «Роснефти» «Восток Ойл». Напомним, на судоверфи «Звезда» строятся суда для перевозки нефти проекта «Восток Ойл» по Северному морскому пути.

«Роснефть» построила для рабочих современные жилые вахтовые комплексы, оснащенные всем самым необходимым для жизни и отдыха. «Есть у каждого душ. У человека есть возможность заказать себе еду на обед», - рассказал Путину Сечин. Вахтовые городки строятся по принципу гостиничных комплексов, где быт работников организуют, используя современные цифровые решения, такие как мобильные сервисы диспетчерских служб, досуга и обучения, управления общественным питанием и транспортом. На производственных участках открыты современные столовые, прачечные, магазины и кафетерии, открыты спортивные залы, оснащенные современным спортинвентарем.