Сбер обсудил на ВЭФ-2023 человекоцентричность

13:35

На VIII Восточном экономическом форуме прошла панельная сессия «Человекоцентричность как главный фактор развития территории и благополучия гражданского общества». Модерировала дискуссию старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Люди и культура» Наталья Дудина.

По ее словам, разговор про человека в центре бизнеса и компании, в центре жизни сегодня очень важен. Крупные системообразующие компании опираются на принципы человекоцентричности, ставя во главу угла возможности, благополучие и потенциал каждого человека. Такой подход предполагает отношения между сотрудником и организацией, членом гражданского общества и властью, основанные на доверии, сотрудничестве, созидании, партнерстве и взаимопомощи. Участники дискуссии обсудили, в чем основная суть идеи человекоцентричности и как сделать ее главным принципом на всех уровнях – регионов, бизнеса, общества.

По мнению академика, заведующего кафедрой психологии личности МГУ Александра Асмолова, пристрастную формулу «человекоцентричность» наиболее емко передают слова Пушкина: «Самостоянье Человека – залог величия его». Придет время и нечеловечные компании, компании, не живущие для человека и не принимающие его ценности как императив своего поведения, вымрут точно также, как некогда вымерли динозавры, уверен эксперт.

Прежде всего важно, чтобы людям, живущим и приезжающим на Сахалин, было комфортно, подчеркнул председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. Главное, по его словам, – защита, забота и уважение достоинства каждого человека, для чего необходимы простые вещи: доступное жилье, качественная медицина, транспортная доступность. «Горжусь тем, что, оснастив медицину точными средствами диагностики заболеваний, нам удалось добиться в буквальном смысле чуда – уменьшения смертности людей», – сказал Алексей Белик.

Проектами, ориентированными на человека, поделилась исполнительный директор по операционной деятельности АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Мария Романова. Программа «Муравьев-Амурский 2030» сопровождает госслужащих на Дальнем Востоке. По программе дальневосточного гектара для того, чтобы получить землю, не надо никуда ходить, заявку можно подать онлайн. Почти 120 тыс. жителей России уже приняли участие в программе. 20 тыс. семей оформили землю в собственность или аренду.

«Я впервые оказался в вузе в пять часов вечера, а там никого не было, – рассказал и. о. ректора Тихоокеанского госуниверситета Юрий Марфин. – Поэтому моей мечтой стало, чтобы студентам в университете было комфортно и интересно и ребята как можно больше времени проводили в стенах родного вуза. Мы сделали уютными кафе и открыли коворкинги. Благодаря таким, на первый взгляд, мелочам в университете стало уютно и комфортно, и студенты хотят здесь проводить свое свободное от уроков время».