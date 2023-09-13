Сбер признан самым инновационным банком России
18:50 13.09.2023
Сбер возглавил рейтинг инновационности банков по итогам первого полугодия 2023 года, который составил Сколково («Sk Fintech Hub»). Первое место ему обеспечили собственная платформа для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов SberUnity, акселераторы для школьников и студентов, платформа цифровых активов, а также активная деятельность по организации хакатонов.
«Сбер всегда стоит во главе инновационных процессов. Лидирующая позиция в рейтинге, который отражает эту деятельность, – еще одно подтверждение значимости разработанных нами инновационных решений и инвестиций в новые технологии, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Сбер развивает собственную линейку акселераторов, проводит хакатоны, запустил платформу для стартапов по поиску инвесторов и заказчиков, а также платформу цифовых активов, где уже состоялось 50 выпусков ЦФА юридическими лицами».
Всего в исследовании Sk Fintech Hub приняли участие топ-20 российских банков. Оно проводилось по 19 критериям в пяти блоках: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях», «Цифровые сервисы».
Методология рейтинга сформирована с учётом рекомендаций участников финансового рынка и степени внедрения инструментов в исследуемые банки. Одним из ключевых критериев стало наличие в банке исследований в сфере искусственного интеллекта. Также в рейтинг добавлены критерии по запуску школьных и студенческих акселераторов – эти программы в Сбере уже прошли больше 130 тыс. ребят со всей страны, наличию специальных решений для венчурного рынка – на SberUnity сегодня 3 тыс. стартапов, 90 корпораций и инвесторов, сервисов для ВЭД и собственной платформы цифровых активов.
Sk Fintech Hub проводит исследование инновационности банков с 2019 года. В его основе – data-driven подход, который базируется на работе с данными, полученными исключительно из открытых источников.
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