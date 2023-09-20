Журналисты РФ впервые работают на ГА ООН с визами, ограничивающими передвижение

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, получили визы США с припиской об ограничении передвижения в 25 миль, что равнозначно 40 км от центра Нью-Йорка.

Как передает корреспондент ТАСС, в предыдущие годы представителям российских СМИ выдавалась журналистская виза типа I. В этом году американское консульство выдало визу типа C2, которая позволяет совершать поездки в Соединенные Штаты «с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций». На практике это означает, что представители российской прессы не смогут, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.