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В Казахстане заявили о поисках новых рынков вооружений в связи с санкциями

18:00 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерства обороны и промышленности Казахстана обсудили проблемные вопросы оборонно-промышленного комплекса республики, в том числе необходимость диверсификации закупок вооружений и поиска новых рынков поставок в связи с геополитической ситуацией в мире и санкционными ограничениями. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Минобороны.

«С учетом текущей геополитической ситуации, санкционными ограничениями, нарушением логистических связей обсуждалась тематика диверсификации закупок вооружения и военной техники, необходимости поиска новых рынков поставок, с учетом военно-экономической безопасности государства», — отметили в оборонном ведомстве. Также на совещании обсуждались вопросы технического сопровождения и ремонта парка вооружения и военной техники, освоения и локализации производства современных образцов техники и боеприпасов, говорится в сообщении.

Ранее до 80% закупок Казахстаном вооружений и техники приходилось на Россию. Между тем, как заявило 11 сентября казахстанское МО, введение санкций может значительно повлиять на дальнейшую эксплуатацию республикой вооружений и военной техники советского и российского производства, так как поставки комплектующих и запасных частей «практически приостановлены».

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