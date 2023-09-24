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НОВОСТИ

Для французских самолетов Нигер закрыл воздушное пространство

19:40 24.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захватившие власть в Нигере мятежники ввели запрет на использование воздушного пространства страны для французских самолетов. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на распространенное Агентством по безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (ASECNA) сообщение.

Воздушное пространство Нигера «открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов, за исключением французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией, в том числе принадлежащих компании Air France», передает агентство заявление ASECNA.

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